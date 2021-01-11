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В Яйве замечен огромный медведь-шатун
Занятия в школах и посещение детских садов были отменены сегодня в поселке Яйва, потому что в районе местной птицефабрики были замечены следы медведя. Затем местные жители увидели и самого огромного бурого медведя, вышедшего из леса в жилой сектор.
Как сообщили в Минприроды Пермского края, информация поступила охотоведам в воскресенье 10 января.
Инспекторы государственного охотничьего надзора и сотрудники полиции организовали круглосуточное дежурство и принимают все меры для устранения опасности.
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