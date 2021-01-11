С 12 января дольщики ЖК «Компаунд Живаго» смогут начать оформление компенсационных выплат
Участникам долевого строительства для оформления выплат необходимо приложить к заявлению следующие документы:
– оригинал документа, удостоверяющего личность;
– СНИЛС;
– ИНН;
– выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения требований.
«Дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (или квартир), суммарно не превышающую 120 кв. метров. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. По нежилым помещениям и машиноместам гражданам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. метров, а по машиноместам – не более одного», – пояснили в федеральном Фонде защиты прав дольщиков.
Напомним, ведомством уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома.
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