Где поставить прививку от коронавируса?

Прививки от COVID-19 жителям Перми начинают делать в городских поликлиниках № 2 и 7, а также в клинической больнице имени Гринберга. Записаться на иммунизацию можно по телефонам регистратур этих медучреждений. Всего в больницы и поликлиники Перми доставили 1900 компонентов вакцины «Спутник V». Ответ на первый возникающий вопрос — как записаться на вакцинацию — может дать администратор по телефону либо возле инфомата.На приёме у терапевта, который предшествует вакцинации, попросят заполнить подробную анкету, где должны быть указаны ранее перенесённые и хронические заболевания, а также проведут стандартный осмотр. На всё — не более 10 минут.Прививки ставят уже в другом кабинете. Сначала вводят первый компонент вакцины, через три недели — второй. Для их хранения в Пермском крае закуплено 45 специальных холодильников. Как говорят врачи, сейчас вакцины достаточно: еженедельно по 250 комплектов планируют поставлять во все учреждения, где вводят «Спутник 5». Это поликлиники № 2, № 4, № 5, № 7, городская поликлиника Перми и больница им. С.Н. Гринберга, еще 150 доз доставлено в клиническую больницу Свердловского района.Ранее противопоказанием был возраст старше 60 лет, теперь минздрав разрешил использовать вакцину для пожилых людей. Тем не менее ограничения остаются.Анна Кардемелиди, врач-эпидемиолог ГКП №4: "Не должно быть заболевания ОРВИ за 14 дней до вакцинации, не должно быть обострения хронических заболеваний в период вакцинации, человек должен быть в ремиссии, с осторожностью назначается препарат пациентам, у которых есть хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, злокачественные образования".После прививки вакцинированных наблюдают не менее получаса на предмет аллергических реакций.Следующий компонент вакцины пациентам должны ввести ровно через три недели. Об этом им напомнит брошюра, которую выдают каждому.