В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в дистанционных мошенничествах

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»."Установлено, что злоумышленник подыскивал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков, либо дачных домов на территории Российской Федерации, звонил продавцам и, представляясь покупателем, предлагал перечислить предоплату. В последующем он убеждал потерпевших подойти к банкоматам, совершить определенные действия, тем самым получая удаленный доступ к их счетам. После чего денежные средства переводил на свои счета и обналичивал. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину в мае прошлого года. Уроженец Кировской области ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Следствием доказана причастность мужчины к совершению 2 эпизодов противоправной деятельности. Потерпевшие – жители других регионов России. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.