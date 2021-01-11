← В феврале россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя
В каникулы с улиц Перми вывезли более 160 тысяч кубометров снега →
В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в дистанционных мошенничествах
"Установлено, что злоумышленник подыскивал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков, либо дачных домов на территории Российской Федерации, звонил продавцам и, представляясь покупателем, предлагал перечислить предоплату. В последующем он убеждал потерпевших подойти к банкоматам, совершить определенные действия, тем самым получая удаленный доступ к их счетам. После чего денежные средства переводил на свои счета и обналичивал. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину в мае прошлого года. Уроженец Кировской области ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следствием доказана причастность мужчины к совершению 2 эпизодов противоправной деятельности. Потерпевшие – жители других регионов России. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В феврале россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя
В Перми изменятся правила использования транспортных карт
В крае завершился этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021»
Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительного перехода на Краснова
В Прикамье перекроют две дороги из-за соревнований по ралли
Мэрия Перми: пострадавшие при обрушении перехода находятся в удовлетворительном состоянии
В Перми открылась ярмарка "От Абхазии до Камчатки"
В Перми обрушился строительный переход, пострадали две женщины
В рамках акции "Новогодний экспресс" детям устраивают праздничные елки возле их домов
В Пермском крае автомобиль вылетел с трассы в кювет
Добавить комментарий: