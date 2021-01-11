В каникулы с улиц Перми вывезли более 160 тысяч кубометров снега

В городе продолжается снегопад, при этом наступило сильное похолодание, которое продлится до конца недели. Подрядные организации ведут уборку тротуаров и проезжей части. Также им поручено оперативно организовать расчистку парковочных карманов и оптимизировать вывоз снега.Подрядные организации в новогодние праздники работали без выходных. В начале января в городе практически не было осадков, сильный снегопад и значительное похолодание начались 10 января.Все подрядчики, осуществляющие содержание улично-дорожной сети города, оперативно получили метеосводки и подготовили для работы максимальное количество техники. В прошедшие новогодние праздники основной акцент делался на вывоз выпавшего ранее снега. После начавшегося 10 января снегопада подрядные организации сконцентрировались на расчистке тротуаров и проезжей части.По данным департамента дорог и благоустройства администрации Перми, в период с 31 декабря по 10 января из всех районов города было вывезено более 161 тысячи кубометров снега. За аналогичный период прошлого года с улиц Перми вывезли около 100 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона 2020-2021 годов уже вывезено 294,8 тысяч кубометров снега.По прогнозам метеорологов, морозы в Перми продолжатся и в первую рабочую неделю. 11 января сохранится преимущественно облачная погода с небольшим снегом, сильным восточным ветром с порывами до 15 м/с и метелями. При этом температура воздуха будет медленно понижаться и к вечеру опустится до –20 градусов. К концу недели температура воздуха может опуститься до –30 градусов.Подрядным организациям в период снегопада поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня формируются снежные валы, их вывоз начинается в основном в вечернее время, чтобы не осложнять движение транспорта. В среднем, в течение дня на улицах города работает 240 единиц техники и порядка 300 рабочих.