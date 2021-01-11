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В феврале россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя
В 2021 году День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля), отдыхать граждане будут с 21 по 23 февраля, но придется поработать в субботу 20 февраля.
Как сообщили в Роструде, неделя с 15 по 20 февраля будет единственной в этом году шестидневной рабочей неделей. Коротких рабочих недель в 2021 году будет семь.
Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. В общей сложности в 2021 году жителей России ждет 30 праздничных дней.
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