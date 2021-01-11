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В Перми изменятся правила использования транспортных карт
Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, денежные средства, внесённые до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Для исключения возникновения остатка средств менее 24 рублей пассажирам рекомендуется до 12 января пополнить электронный кошелёк до суммы, кратной стоимости одной поездки. Иначе остатком денежных средств в сумме менее 24 рублей воспользоваться для оплаты проезда не удастся. При этом можно будет обратиться в МКУ «ГорТранс» для получения разъяснений о порядке возврата оставшейся суммы.
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