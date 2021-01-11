С 13 января в Перми изменятся правила использования транспортных карт в режиме «электронного кошелька». Новые пополнения электронного кошелька будут отображаться в транспортных единицах: 1 рубль равен 1 транспортной единице. При последующем пополнении проездного билета транспортные единицы будут суммироваться, как раньше суммировались денежные средства.Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, денежные средства, внесённые до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Для исключения возникновения остатка средств менее 24 рублей пассажирам рекомендуется до 12 января пополнить электронный кошелёк до суммы, кратной стоимости одной поездки. Иначе остатком денежных средств в сумме менее 24 рублей воспользоваться для оплаты проезда не удастся. При этом можно будет обратиться в МКУ «ГорТранс» для получения разъяснений о порядке возврата оставшейся суммы.