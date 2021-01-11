В крае завершился этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021»
В Пермском крае завершился II этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021». Он стартовал 8 января, непосредственно гонки проходили в последующие два дня. На старт из 44 заявленных вышел 31 экипаж из Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Пермский край представляли 8 команд.В течение двух дней гонщики преодолели более 87 км трассы. Маршрут проложен по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них.
В этом году свои коррективы в прохождение спецучастков внесла погода, которая не позволила 5 экипажам добраться до финиша: в условиях плохой видимости и не рассчитав скорость, автомобили вылетели с трассы.
Титулы сильнейших участники оспаривали в 3 категориях, в зависимости от степени подготовленности автомобиля, а также в абсолютном зачете. В итоге лучшим из лучших стал экипаж Александра Рогозина и Алексея Курносова, представлявших Ижевск и Смоленск.
В классе 1600Н второе место заняла команда, за которую выступали Дмитрий Сабирзянов из Чернушки и Илья Белоусов из Ижевска.
В категории 1400Н пермяки Владимир Трегубов и Евгений Агалаков стали бронзовыми призерами. В итоговом протоколе абсолютного зачета прикамские команды разместились на 5 и 10 местах (соответственно).
Гонка «Ралли Барда» состоялась уже седьмой раз. По оценкам участников, это один из самых лучших и зрелищных этапов Кубка России.
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