В крае завершился этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021»

В Пермском крае завершился II этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021». Он стартовал 8 января, непосредственно гонки проходили в последующие два дня. На старт из 44 заявленных вышел 31 экипаж из Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Пермский край представляли 8 команд.В течение двух дней гонщики преодолели более 87 км трассы. Маршрут проложен по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них.

В этом году свои коррективы в прохождение спецучастков внесла погода, которая не позволила 5 экипажам добраться до финиша: в условиях плохой видимости и не рассчитав скорость, автомобили вылетели с трассы.

Титулы сильнейших участники оспаривали в 3 категориях, в зависимости от степени подготовленности автомобиля, а также в абсолютном зачете. В итоге лучшим из лучших стал экипаж Александра Рогозина и Алексея Курносова, представлявших Ижевск и Смоленск.

В классе 1600Н второе место заняла команда, за которую выступали Дмитрий Сабирзянов из Чернушки и Илья Белоусов из Ижевска.

В категории 1400Н пермяки Владимир Трегубов и Евгений Агалаков стали бронзовыми призерами. В итоговом протоколе абсолютного зачета прикамские команды разместились на 5 и 10 местах (соответственно).

Гонка «Ралли Барда» состоялась уже седьмой раз. По оценкам участников, это один из самых лучших и зрелищных этапов Кубка России.