Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительного перехода на Краснова
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, надзорным органом будет проверено соблюдение НО «Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» и подрядчиком законодательства о капитальном ремонте указанного многоквартирного дома, а также управляющей организацией требований жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников жилых помещений. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ЧП произошло сегодня в 13:40. Под тяжестью снега обрушился строительный переход. Спасатели достали из-под завалов двух женщин 29 и 70 лет. Пострадавших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.
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