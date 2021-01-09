Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительного перехода на Краснова

Россияне в 7,5 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные одного их крупных российских банков. Средний чек на предновогодние покупки в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года, это примерно 5 тысяч рублей. Электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. За две недели россияне потратили на них 15 млрд рублей. На косметику и парфюмерию потрачено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Резкий рост спроса отмечен на ювелирные изделия - граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений.