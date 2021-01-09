В Прикамье перекроют две дороги из-за соревнований по ралли

Как пишет портал 59.RU, вчера, 8 января, в Бардымском районе стартовал II этап Кубка России по автогонкам «Ралли Барда — 2021». Для заездов 9 и 10 января будут перекрывать дороги общего пользования.Участие во II этапе Кубка России по автогонкам «Ралли Барда — 2021» принимают 44 экипажа из Москвы, Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Среди пилотов — 8 человек из Пермского края. Гонщикам предстоит преодолеть более 87 километров трассы, в том числе по дорогам общего пользования.9 января с 16:00 до 22:00 будет перекрыт участок трассы Барда — Куеда на отрезке между Бардой и Краснояром 1. 10 января с 12:30 до 16:00 будет ограничено движение на участке Барда — Бичурино на трассе Барда — Ятыш с нулевого по 16-й километр. Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда.Совместно с этапом Кубка России по автогонкам проходит l этап чемпионата Пермского края по ралли. «Ралли Барда» проходит уже седьмой раз. По оценкам участников, это один из самых лучших и зрелищных этапов Кубка России.