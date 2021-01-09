Мэрия Перми: пострадавшие при обрушении перехода находятся в удовлетворительном состоянии

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Напомним, ЧП произошло сегодня в 13:40. Под тяжестью снега обрушился строительный переход, установленный возле дома на Краснова, 25 для проведения капитального ремонта.
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