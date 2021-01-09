В Перми открылась ярмарка "От Абхазии до Камчатки"

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← В Перми обрушился строительный переход, пострадали две женщины
Мэрия Перми: пострадавшие при обрушении перехода находятся в удовлетворительном состоянии →
|
04.01.2021 в 12:10
04.01.2021 в 10:10
02.01.2021 в 15:30
02.01.2021 в 14:45
29.12.2020 в 11:12
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
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16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
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Мэрия Перми: пострадавшие при обрушении перехода находятся в удовлетворительном состоянии
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В Пермском крае автомобиль вылетел с трассы в кювет
В Перми будет временно прекращено движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова, 1905 года
Летающая лыжница из Прикамье стала призером Всероссийских соревнований
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.01.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.01.2021
В Перми увеличилось количество мест, где можно бесплатно поставить прививку от коронавируса
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