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7 января в Перми стартует конкурс «Зимний вернисаж»
Предложенная тема конкурса дала художникам по льду простор для фантазии. Её интерпретация обещает зрителям много сюрпризов и открытий. Например, часть скульпторов обратилась к философскому прочтению темы, представленные ими образы полны символов и глубоких смыслов. Двукратные обладатели Кубка «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура» Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани вновь пошли нестандартным путем и представят публике «Обед художника». Команда из Красноярска в лице Сергея Асеева и Константина Кузярина решили красоту, выразительность и хрупкость льда передать в «Бриллиантовом букете». В предложенных скульпторами образах не раз встречается тема красоты и времени. А Николай и Андрей Кокорины из Кургана затронули в своей работе идею красоты и хрупкости мира, и ответственности человечества за ее сохранение.
Высота конкурсных скульптур должна достигать не менее 3 метров от подиума; скульпторам предоставляется до 40 больших блоков природного льда и дается на работу всего 48 часов. При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09.15 до 19.30 часов. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом.
Победители и призеры конкурса будут определены 12 января. С 12.00 часов 14 января галерея скульптур «Зимнего вернисажа» будет открыта для зрителя.
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