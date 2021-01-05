7 января в Перми стартует конкурс «Зимний вернисаж»

7 января 2021 года на площади перед зданием Законодательного Собрания Пермского края начнется работа участников VII Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 30 мастеров менее, чем за 6 дней создадут 15 уникальных авторских фигур, объединенных общей тематикой «Ускользающая красота». Все участники – опытные скульпторы, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей в области ледовой скульптуры.Предложенная тема конкурса дала художникам по льду простор для фантазии. Её интерпретация обещает зрителям много сюрпризов и открытий. Например, часть скульпторов обратилась к философскому прочтению темы, представленные ими образы полны символов и глубоких смыслов. Двукратные обладатели Кубка «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура» Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани вновь пошли нестандартным путем и представят публике «Обед художника». Команда из Красноярска в лице Сергея Асеева и Константина Кузярина решили красоту, выразительность и хрупкость льда передать в «Бриллиантовом букете». В предложенных скульпторами образах не раз встречается тема красоты и времени. А Николай и Андрей Кокорины из Кургана затронули в своей работе идею красоты и хрупкости мира, и ответственности человечества за ее сохранение.Высота конкурсных скульптур должна достигать не менее 3 метров от подиума; скульпторам предоставляется до 40 больших блоков природного льда и дается на работу всего 48 часов. При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09.15 до 19.30 часов. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом.Победители и призеры конкурса будут определены 12 января. С 12.00 часов 14 января галерея скульптур «Зимнего вернисажа» будет открыта для зрителя.