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Бывший начальник колонии "Белый лебедь" найден мёртвым
Как сообщается, ДТП не стало причиной гибели водителя, по факту происшествия полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента.
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