Последние обитатели. Как выживают в заброшенных деревнях

В январские каникулы принято подводить итоги ушедшего года. Понятно, что почти весь 2020 год оказался связан с темой коронавируса, но было и много других важных и значимых событий. В Коми-Пермяцком округе начали расселять малочисленные деревни. Иногда в таких деревнях живет всего по одному жителю.В этом году шесть муниципальных районов Коми-Пермяцкого округа были преобразованы в муниципальные округа. В каждом - свой сельский центр и множество деревень, среди которых есть и малочисленные.Одна из таких деревень - деревня Васюкова. В ней до недавнего времени проживали только Валентин Петров со своей матерью. Рядом - ни магазина, ни больницы. Сейчас перед местными властями стоит задача расселения таких населенных пунктов.Коню Валентина Петрова лет 25. Но несмотря на солидный возраст он всегда готов к долгому пути. От деревни Васюкова до ближайшего населенного пункта - 5 км, туда постоянно приходится ездить за продуктами.В селе Белоево мужчину знают. Рассказывают, что мужчина всегда закупает продуктов побольше. Ведь бывает, что дороги зимой заметает так, что по ним даже конь не пройдет.Это сейчас в деревне Васюкова живут всего две семьи. Раньше здесь были и свои магазины, и детский сад.Мама Валентина Петрова Анна Алексеевна рассказывала, что с каждым годом в опустевшей деревне жить становится всё труднее. Скорая сюда добраться не может. За медицинской помощью нужно ездить самой в Кудымкар.Анна Петрова: "До Белоево на лошади кое-как. А потом как-нибудь, если наймёшь кого".Таких деревень в Кудымкарском районе несколько. В некоторых ситуация еще хуже: нет ни дорог, ни сотовой связи.В деревне Ерёмушкино живут два человека. Добираются до соседней деревни, по словам местных жителей, на лыжах.А вот медики в таких случаях чаще всего идут пешком.Станислав Климов, заведующий отделением скорой медицинской помощи Больницы Коми-Пермяцкого округа: "Из 250 деревень Кудымкарского района деревень 15-20, а может, и больше - труднодоступны, особенно зимой и весной, когда снегопады и грязь".В 2020 году власти планировали расселить три малочисленные деревни: Васюкова, Ерёмушкино и Сенькашор. Вопрос обсуждается на уровне края.Программа по расселению действует до 2023 года. По словам Валентина Петрова, уже не первый год обещают, что он с матерью сможет переехать поближе к цивилизации.2020 год завершился. На данный момент из деревни Ерёмушкино переселен один житель. Что касается деревни Васюкова - там реальных действий нет. Валентин Петров по-прежнему живет в родной деревне, только теперь один - его мама, Анна Петрова, так и умерла, не дождавшись нового жилья и обещанного переселения.Что касается других малочисленных деревень Кудымкарского округа, пока по ним планов на наступивший год нет.