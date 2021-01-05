Последние обитатели. Как выживают в заброшенных деревнях
Одна из таких деревень - деревня Васюкова. В ней до недавнего времени проживали только Валентин Петров со своей матерью. Рядом - ни магазина, ни больницы. Сейчас перед местными властями стоит задача расселения таких населенных пунктов.
Коню Валентина Петрова лет 25. Но несмотря на солидный возраст он всегда готов к долгому пути. От деревни Васюкова до ближайшего населенного пункта - 5 км, туда постоянно приходится ездить за продуктами.
В селе Белоево мужчину знают. Рассказывают, что мужчина всегда закупает продуктов побольше. Ведь бывает, что дороги зимой заметает так, что по ним даже конь не пройдет.
Это сейчас в деревне Васюкова живут всего две семьи. Раньше здесь были и свои магазины, и детский сад.
Мама Валентина Петрова Анна Алексеевна рассказывала, что с каждым годом в опустевшей деревне жить становится всё труднее. Скорая сюда добраться не может. За медицинской помощью нужно ездить самой в Кудымкар.
Анна Петрова: "До Белоево на лошади кое-как. А потом как-нибудь, если наймёшь кого".
Таких деревень в Кудымкарском районе несколько. В некоторых ситуация еще хуже: нет ни дорог, ни сотовой связи.
В деревне Ерёмушкино живут два человека. Добираются до соседней деревни, по словам местных жителей, на лыжах.
А вот медики в таких случаях чаще всего идут пешком.
Станислав Климов, заведующий отделением скорой медицинской помощи Больницы Коми-Пермяцкого округа: "Из 250 деревень Кудымкарского района деревень 15-20, а может, и больше - труднодоступны, особенно зимой и весной, когда снегопады и грязь".
В 2020 году власти планировали расселить три малочисленные деревни: Васюкова, Ерёмушкино и Сенькашор. Вопрос обсуждается на уровне края.
Программа по расселению действует до 2023 года. По словам Валентина Петрова, уже не первый год обещают, что он с матерью сможет переехать поближе к цивилизации.
2020 год завершился. На данный момент из деревни Ерёмушкино переселен один житель. Что касается деревни Васюкова - там реальных действий нет. Валентин Петров по-прежнему живет в родной деревне, только теперь один - его мама, Анна Петрова, так и умерла, не дождавшись нового жилья и обещанного переселения.
Что касается других малочисленных деревень Кудымкарского округа, пока по ним планов на наступивший год нет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
7 января в Перми стартует конкурс «Зимний вернисаж»
Бывший начальник колонии "Белый лебедь" найден мёртвым
В Перми 6 января откроются первые в этом году ярмарки
На заводе Шпагина открылся арт-фестиваль "12"
Пермские поликлиники работают 5 и 8 января
Для пермяков создали карту развлечений на январские каникулы
Космос, горки, Новый год!
Изменились реквизиты оплаты госпошлин по замене водительского удостоверения и регистрации ТС
Из Перми в Лысьву пустили новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан»
Юные летающие лыжники России покоряют трамплины Прикамья
Добавить комментарий: