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В Перми 6 января откроются первые в этом году ярмарки
Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, ярмарки открываются в Ленинском районе рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22 и в Индустриальном районе рядом с ДК им. Гагарина на улице Мира, 39. Они будут работать до 8 января. Время работы – с 12:00 до 20:00.
На ярмарках будут представлены мясные деликатесы, товары ручной работы, молочная продукция, кондитерские изделия, новогодние сувениры и многое другое.
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