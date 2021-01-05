На заводе Шпагина открылся арт-фестиваль "12"

На заводе Шпагина в Перми открылся арт-фестиваль "12". Каждый день здесь обещают устраивать различные шоу, объединяющие музыку, свет, искусство и природу. В экспозиции представлены различные работы, созданные архитекторами, дизайнерами, художниками и скульпторами. На площадке социокультурного пространства завода имени Шпагина стартовал арт-фестиваль «12». По аналогии с «12 месяцами». И сразу же после композиции «Костер» перемещаемся к другой - «В гостях у месяцев». Здесь легко угадывается, что хотел сказать автор. Каждый из стульев обозначает тот или иной месяц: май, июнь, июль, август. Можно определить, какой из них, по наличию различного декора.Татьяна Корюкина, дизайнер: "Это сказка про 12 месяцев, которые собрались в одном месте, и все угощения и богатства, которые они могут принести, они положили на стол, и мы всех вместе их собрали. Материалы простые, но их было не так просто доставить. Коряги, которые около тонны весят, мы их специально с ноября привозили сюда спецтехникой. Заливали льдинки".Продолжаем двигаться по маршруту, посмотрели ландшафтные красоты, и пришли на спектакль «История одного чуда». Спектакль выходит за рамки обычного понимания. Во время представления каждый уголок пространства превращается в место действия, а ваш ребенок становится полноценным участником сказочной истории."Спектакль включает несколько зон. Первая зона – детишки ходят по лабиринту, играют с живыми кроликами, отгадывают загадки, знакомятся с персонажами. После – шоу. Далее – игры с Дедом Морозом и праздничная фотосессия".Здесь много разных чудес. Например, это теплица, в которой находится земляника настоящая. Правда, пока зеленая. Трогать ее нельзя, пусть растет и краснеет.А еще здесь есть грибы, светящиеся.Дарья Капраева, дизайнер: "Они собой олицетворяют чудесную поляну в лесу, которая проснулась по весне, и когда пришли 12 месяцев. Грибы мы сделали из разных материалов, часть грибов металлический каркас, обтянутый тканью, часть грибов металлокаркас, обтянутый синтепоном. Хотелось подчеркнуть то, насколько богат окружающий мир Урала – травы, грибы, растения, еще будет стрекоза, она скоро прилетит".На заводе Шпагина можно развлечься на ледовых локациях. Например, прокатиться на коньках, либо прокатиться с горки. Приходить сюда нужно со своими коньками и со своей ледянкой.По верхушкам пробежались по арт-фестивалю «12». А вы, когда придете сюда, будете находиться здесь не один час. Все это проработает до 10 января. 6 января в 18.00 и в 19.00 часов ожидается файер-шоу. Лучше оказаться здесь вечером, когда всё засияет.