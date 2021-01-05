На заводе Шпагина открылся арт-фестиваль "12"
"Спектакль включает несколько зон. Первая зона – детишки ходят по лабиринту, играют с живыми кроликами, отгадывают загадки, знакомятся с персонажами. После – шоу. Далее – игры с Дедом Морозом и праздничная фотосессия".Здесь много разных чудес. Например, это теплица, в которой находится земляника настоящая. Правда, пока зеленая. Трогать ее нельзя, пусть растет и краснеет.
А еще здесь есть грибы, светящиеся.Дарья Капраева, дизайнер: "Они собой олицетворяют чудесную поляну в лесу, которая проснулась по весне, и когда пришли 12 месяцев. Грибы мы сделали из разных материалов, часть грибов металлический каркас, обтянутый тканью, часть грибов металлокаркас, обтянутый синтепоном. Хотелось подчеркнуть то, насколько богат окружающий мир Урала – травы, грибы, растения, еще будет стрекоза, она скоро прилетит".На заводе Шпагина можно развлечься на ледовых локациях. Например, прокатиться на коньках, либо прокатиться с горки. Приходить сюда нужно со своими коньками и со своей ледянкой.
По верхушкам пробежались по арт-фестивалю «12». А вы, когда придете сюда, будете находиться здесь не один час. Все это проработает до 10 января. 6 января в 18.00 и в 19.00 часов ожидается файер-шоу. Лучше оказаться здесь вечером, когда всё засияет.
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