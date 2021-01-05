Пермские поликлиники работают 5 и 8 января

Несмотря на январские каникулы, свою работу с понедельника возобновили некоторые службы, отделения почты и МРЭО ГИБДД. В дежурном режиме действуют ЗАГСы, 5 и 8 января работают поликлиники. Где и по каким дням открыты двери?Сюда звонят по телефону, сюда же стекается информация из единого диспетчерского центра. Светлана принимает вызовы, которые передаются двум мобильным бригадам, работающим по Индустриальному району с маленькими пациентами.Светлана Снежок, диспетчер: "Как правило, температура, горло, насморк".По соседству коллеги мониторят состояние больных коронавирусом. А вот для приема двери поликлиники были закрыты. Помещения непривычно пусты. В новогодние каникулы стационары и скорая помощь работают постоянно, а в поликлиниках свой график.Лариса Байбакова, заведующая детской поликлиникой Индустриального района г. Перми: "В таком режиме мы будем работать до 11 января. 5 и 8 января будут плановые приемы, работает педиатрическая служба в полном объеме во всех трех поликлиниках. Также будет работать узкая служба, будут работать лаборатории, будет работать инструментальная диагностика". Открыли свои двери почтовые отделения. Судя по тому, как идут люди, услуги весьма востребованы. Все традиционно: без перерыва на обед на почте ждут посетителей. Праздники праздниками, но людям нужно получать и отправлять посылки и письма, пенсию, периодику или платить за коммунальные услуги.Ольга Васильева, начальник почтового отделения № 39: "С восьми утра до восьми вечера. Выходные дни у нас были 1, 2 и 7 января. В эти дни почтальоны не доставляют периодические издания и не доставляют почту".А вот отделы ЗАГС в праздничные дни передают друг другу эстафетную палочку. Есть необходимость в визитах. Молодые родители, например, получают подарки для малышей.Работать отделы будут по графику.Галина Попова, начальник Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми: "В праздничные дни ЗАГСы дежурят, оказывая наиболее остро необходимые услуги. В первую очередь это регистрация смерти и регистрация рождения детей. В полноценном режиме отделы ЗАГС начинают работать после праздников".Несут дежурство сотрудники полиции, МЧС, в общем, все службы экстренного реагирования. Что касается банков, здесь надо уточнять графики работы. А вот торговые центры уже несколько дней готовы принимать посетителей. Что касается перемещения по городу, общественный транспорт курсирует, но до 10 числа по графику выходного дня.Двери многофункциональных центров продолжают оставаться закрытыми. В новогодние каникулы МФЦ не работают. Прием посетителей они начнут с 11 января.