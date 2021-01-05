Изменились реквизиты оплаты госпошлин по замене водительского удостоверения и регистрации ТС
Данные реквизиты будут верными для оплаты госпошлины по замене водительского удостоверения и регистрации транспортного средства.
Оплата штрафов по исполнению административного законодательства производится по реквизитам, размещенным на сайте ГИБДД.
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