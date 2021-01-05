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Из Перми в Лысьву пустили новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан»
рельсовые автобусы предназначены для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Головные вагоны у поездов – моторные. В них размещена силовая установка на основе двигателя внутреннего сгорания (как правило, дизельного).
Подвижной состав запущенного до Лысьвы поезда двухвагонный, рассчитан на 146 мест. В летний период количество вагонов будет увеличено.
Первые пассажиры уже успели оценить комфорт и удобство нового электропоезда. Маршрут поезда не изменился. Он курсирует ежедневно, с сохранением графика и всех остановок. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении.
РА-3 «Орлан» – комфортный и современный электропоезд нового поколения, который только что вышел с конвейера. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров - есть система кондиционерования, светодиодное освещение, информационные табло, широкие проходы и багажные полки, удобные ступеньки.
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