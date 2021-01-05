Из Перми в Лысьву пустили новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан»

С 31 декабря по железнодорожному маршруту Пермь-I – Лысьва – Пермь-I начал курсировать новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан», сообщает Министерство транспорта Пермского края. Его первая тестовая поездка от Перми-II до ст. Осенцы состоялась в ноябре.рельсовые автобусы предназначены для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Головные вагоны у поездов – моторные. В них размещена силовая установка на основе двигателя внутреннего сгорания (как правило, дизельного).Подвижной состав запущенного до Лысьвы поезда двухвагонный, рассчитан на 146 мест. В летний период количество вагонов будет увеличено.Первые пассажиры уже успели оценить комфорт и удобство нового электропоезда. Маршрут поезда не изменился. Он курсирует ежедневно, с сохранением графика и всех остановок. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении.РА-3 «Орлан» – комфортный и современный электропоезд нового поколения, который только что вышел с конвейера. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров - есть система кондиционерования, светодиодное освещение, информационные табло, широкие проходы и багажные полки, удобные ступеньки.