Космос, горки, Новый год!

Самыми популярными местами для зимних забав в Перми стали площадь перед ДК имени Солдатова и сквер Дзержинского. Из-за пандемии коронавируса нынче нет главного ледового городка на эспланаде, но есть 12 небольших, во всех районах. Где кататься с горок лучше всего?Когда на месте главного новогоднего городка в Перми на эспланаде осталась только одна елка, каждый развлекает себя как может. Впрочем, большая семья Пааташвили ничуть не расстроилась. К ограничениям из-за пандемии привыкли давно. К тому же в любом празднике главное – изначальное настроение.Любовь Пааташвили: "Елка радует. Издалека все равно радует. Все всё понимают. Сложная ситуация в стране. Кто хочет повеселиться, он всегда найдет себе занятие".Отсутствие горок ледовых местная детвора с легкостью заменяет снежными. Благо идти далеко не надо. Катаются прямо на склоне улицы Петропавловской. Пусть не так массово, как обычно, зато с экстримом.Для того чтобы избежать массовых собраний, ледовые конструкции в Перми постарались разнести по всему городу. Всего 12 локаций. Фактически каждый микрорайон получил свое место детского отдыха. Ближайший к центру – сквер имени Дзержинского. Семья Пономаревых успела оценить в первые дни нового года.Дмитрий и Елена Пономарева: "Устали сидеть дома на изоляции. Погода позволяет, вышли погулять с детишками. Удобно. Народу немного. Доступные горки".Несмотря на децентрализацию ледовых городков, все они объединены одной темой – космос. Где-то есть световые, где-то ледовые фигуры, где-то удобное место для селфи, после которого можно помечтать о грядущем полете.Космонавты и скафандры на улицах Перми появились неслучайно. В 2021 году исполняется 60 лет с первого полета человека в космос. На фоне барельефа с Юрием Гагариным у ДК Солдатова самое время напомнить об этом подрастающему поколению. Еще одна изюминка зимних каникул в Перми – новогодние маршруты. Сделаны они для того, чтобы люди не собирались, а просто гуляли по праздничному городу. Идеально в условиях пандемии. В прошлом году практику отработали на трех маршрутах – в центре, в Закамске и в Мотовилихе. В этом году добавились еще два – в Свердловском районе и Индустриальном.О популярности активного отдыха у пермяков можно судить по парковке у лыжной базы «Динамо». Есть платная часть, есть бесплатная. К середине дня забито все, стоят даже на проезжей части. Единственный совет в этой ситуации – приезжать пораньше на такси, либо пешком.Небольшая очередь на вершине горы не смущает никого. Здесь опять же все зависит от изначального настроения."Погода прекрасная, народу много, все чудесно и здорово. Каникулы же, народу хватает! И на горках, и на лыжне. Все дружно, в мире и согласии".Для воплощения всех идей для активного отдыха остается чуть меньше недели. Но для того чтобы обойти все пермские городки, на этот раз и этого может не хватить.