Юные летающие лыжники России покоряют трамплины Прикамья

4 января, в г. Березники начались ежегодные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». Пермский край принимает состязания в 16-й раз. Изначально турнир задумывался, как региональный, но 8 лет назад он приобрел статус всероссийского, и уже два года он включен в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).Стартовавшие соревнования – детский аналог известного во всем мире «Турне четырех трамплинов», когда этапы проходят на разных спортивных объектах, а показанные на них результаты суммируются. В этом году «Рождественское турне» началось в Березниках продолжится в Перми (5 января) и завершится 6-7 января в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А.А. Данилова в г. Чайковском.Титулы сильнейших летающих лыжников оспаривают более 100 ребят в возрасте от 8 до 13 лет. Они разделены на четыре группы: младшие и старшие девочки и мальчики. Пандемия внесла свои коррективы на количество и географию участников: в борьбу за титулы вступили представители 12 регионов страны – от Карелии до Магадана и Сахалина. Единственные лыжники из заграницы – спортсмены из республики Беларусь. Пермский край представляют 17 ребят. Для юных летающих лыжников именно прикамские соревнования могут стать трамплином в большой спорт.