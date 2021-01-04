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Жители Закамска накормили лису
Сегодня ночью жители дома по адресу ул. Шишкина-4 в Закамске наблюдали в своем дворе необычную картину - по сугробам, виляя длинным рыжим хвостом, бегала лисица. Фото разместили в социальных сетях с подписью "Красивая, но всего пугается . Бегает туда-обратно. Видимо, устала сильно, постоянно ложится на снег". Лису накормили, и она убежала в лес.
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