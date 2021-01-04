Водители Чусового приняли участие в праздничной акции «Ёлка из авто»
Жители Чусового присоединились к ежегодной праздничной акции "Ёлка из авто". После тщательной подготовки на городской площади несколько десятков водителей выстроили свои машины в форме ёлки. Сверху сё выглядит - словно по линеечке. Ролик сняли с помощью нескольких камер, в том числе коптера. Получилось красиво и масштабно.
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