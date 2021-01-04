Итоги года: Пермь - город трудовой доблести

В январские каникулы принято подводить итоги ушедшего года. Понятно, что почти весь 2020 год оказался связан с темой коронавируса, но было и много других важных и значимых событий. Например, в мае Указом президента России Перми присвоено звание Город трудовой доблести, в память о великих подвигах, которые наши земляки совершали в тылу и на фронте. НР40 знакомый многим как «Нож разведчика». Такими, только оригинальными, владели танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, часть потому и назвали - «Дивизия чёрных ножей».Это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства добровольцев трёх областей, в том числе Молотовской. Таких символов отваги тех, кто начинал ковать Победу в тылу, немало — это и лысьвенские каски, и боевые орудия Мотовилихи. Но впервые Пермь получила официальное признание и звание - «Город трудовой доблести».За эту инициативу люди голосовали — сбор подписей шёл в музеях и торговых центрах. Но главные аргументы известны давно: это безостановочная работа 74-х оборонных предприятий, где изготовили более 30 тысяч авиадвигателей и более миллиона карбюраторов для авиамоторов. Каждый третий взрыватель снарядов того времени сделан в Перми. Каждая 4-я пушка Красной Армии — на «Мотовилихинских заводах».Рабочих забирали на фронт. К станкам вставали женщины и дети. 77 лет назад точно так же — из этих проходных - выходила Зоя Аликина. И было ей 10 лет. В войну осталась без родителей - их заменили начальник цеха и даже директор предприятия Анатолий Солдатов. Встретив маленькую девочку, он сначала не поверил, что перед ним — работник завода.Зоя Аликина: "Говорит, будет трудно — забегай. А куда? - Я знать не знала, что он директор».Обратиться пришлось. Когда пальто износилось и надеть стало нечего. Солдатов помог — к маленьким заводчанам он относился трепетно — треть сотрудников получили трудовые книжки раньше, чем паспорта. Есть фотография — директор награждает подростков банками компота. И это тоже штрих к портрету города трудовой доблести. Возле самого известного пермского монумента - Героям фронта и тыла мы прогулялись с главным в городе строителем Михаилом Плехановым. В начале 80х он отверг традиционное расположение памятника — лицом к администрации. Герои смотрят туда, где был фронт.Кстати, в этом году Михаил Сергеевич получил удостоверение ветерана Великой Отечественной. Так что праздник получился двойным.Михаил Плеханов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный строитель РФ, почётный гражданин г.Перми: "Для города это память о тех, кто здесь стоял у станков в 14-15-12 лет".Пермский оперный — это тоже про войну. Сюда эвакуировали труппу Мариинского театра. Всего за три зимних и два летних сезона ленинградцы играют больше 3 тысяч концертов в госпиталях и воинских частях.Инициативу присвоить Перми звание «Город трудовой доблести» поддержали почти 200 тысяч человек — это те, кто поставили подписи. Но в действительности в семье каждого пермяка есть свой герой тыла, так что событие это было трогательным и важным для всех.