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В России изменились различные выплаты и пособия
С 2021 года вступают в силу новые правила расчета минимального размера оплаты труда. Теперь он будет равен сумме в 12 792 рубля.
Прожиточный минимум также будут считать иначе - для трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше, чем в среднем на душу населения, — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.
С 1 января пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Средняя пенсия после индексации должна составлять 17 443 рубля - прибавка составит в среднем около 900 рублей. Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать уведомления о размере будущей пенсии россиянам старше 45 лет. Уведомления должны приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года.
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