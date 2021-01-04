С января в России изменились различные выплаты и пособия, в частности проиндексирован материнский капитал - теперь он составляет 483 881 руб. 83 копейки для семей с одним ребенком и 639 432 рубля — для семей с двумя детьми.С 2021 года вступают в силу новые правила расчета минимального размера оплаты труда. Теперь он будет равен сумме в 12 792 рубля.Прожиточный минимум также будут считать иначе - для трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше, чем в среднем на душу населения, — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.С 1 января пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Средняя пенсия после индексации должна составлять 17 443 рубля - прибавка составит в среднем около 900 рублей. Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать уведомления о размере будущей пенсии россиянам старше 45 лет. Уведомления должны приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года.