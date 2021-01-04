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За три дня 2021 года в Прикамье зарегистрировано 38 пожаров
За трое суток 2021 года в Прикамье зарегистрировано 38 пожаров. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.
Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Уважаемые граждане, проявите участие! Позвоните, зайдите к близкому человеку! Окажите при необходимости помощь. На территории края по-прежнему остается риск возникновения пожаров и погибших на них по причинам неосторожного обращения с огнем граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также перекала печного отопления. Соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании открытого огня, при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Берегите себя и своих близких".
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