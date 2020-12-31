В новогодние дни меняется расписание электричек

Пассажирам пригородных поездов нужно быть внимательными. В "Пермской пригородной компании" рассказали об изменениях в расписании электропоездов в праздничные дни. № 6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2 курсирует с 01 по 10 января 2021, далее с 16 января 2021 согласно расписанию по выходным дням;№ 6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2 не курсирует с 01 по 10 января 2021, далее с 11 января 2021 согласно расписанию по рабочим дням;№ 6013 сообщением Пермь-2 – Краснокамск не курсирует 01, 02 января 2021, далее с 03 января 2021 курсирует ежедневно;№ 6020 сообщением Краснокамск – Пермь-2 не курсирует 01, 02 января 2021, далее с 03 января 2021 курсирует ежедневно;№ 6024 сообщением Краснокамск – Пермь-2 не курсирует 01, 02 января 2021, далее с 03 января 2021 курсирует ежедневно;№ 6017 сообщением Пермь-2 – Краснокамск не курсирует 01, 02 января 2021, далее с 03 января 2021 курсирует ежедневно;№ 6194 сообщением Пермь-2 – Кунгур, № 7193 сообщением Кунгур – Пермь-2 не курсируют 01, 03, 08 января 2021, курсируют 31 декабря 2020, 10 января 2021 и далее начиная с 15 января 2021 согласно расписанию по пятницам и воскресеньям;№ 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 не курсирует в период с 01 по 10 января 2021, и далее с 11 января 2021 согласно дней курсирования следует по рабочим дням;№ 6220 сообщением Пермь-1 – Комарихинская, № 6219 сообщением Комарихинская – Пермь-1 курсируют в сутки 02, 09 января 2021 и далее начиная с 16 января 2021 согласно расписанию по субботам;№ 6222 сообщением Пермь-1 – Комарихинская, № 7221 сообщением Комарихинская – Пермь-1 курсируют 03, 10 января 2021 и далее начиная с 17 января 2021 согласно расписанию по воскресеньям;№ 7182 сообщением Чусовская - Теплая Гора не курсирует 01, 03, 08 января 2021 и далее начиная с 10 января 2021 согласно расписанию следует по пятницам и воскресеньям;№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская, не курсирует 02, 04, 09 января 2021 и далее с 11 января 2021 согласно расписанию следует по субботам и понедельникам;№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия курсирует в период с 31 декабря 2020 по 09 января 2021 и далее с 11 января 2021 согласно расписанию следует с понедельника по четверг и в субботу;№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская курсирует в период с 01 по 10 января 2021 и далее с 12 января 2021 согласно расписанию следует со вторника по пятницу и в воскресенье;№ 6935 сообщением Чусовская – Рассоленко, № 6932 сообщением Рассоленко – Чусовская не курсируют в период с 01 по 10 января 2021 и далее с 11 января 2021 согласно расписанию следуют по рабочим дням;№ 6945 сообщением Чусовская – Кын, № 6942 сообщением Кын – Чусовская курсируют в период с 01 по 10 января 2021 и далее начиная с 16 января 2021 согласно расписанию следуют по выходным дням.