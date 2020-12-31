«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.12.2020
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.12.2020 в 11:12
28.12.2020 в 17:22
28.12.2020 в 15:55
28.12.2020 в 15:27
24.12.2020 в 12:45
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.12.2020
В новогодние дни меняется расписание электричек
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2020
15 окладов за труды: прикамский чиновник прославился новогодней премией на всю Россию
В Прикамье вручили нагрудные знаки «Пермский характер»
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В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня
Пермские ювелиры подготовились к Новому году на славу
Нефтяники подвели итоги конкурса социальных и культурных проектов
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Пермь освободили от снежного плена
Актеры пермского ТЮЗа стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Сказочное королевство"
В Прикамье появится единая карта оплаты «Тройка»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2020
До -40 градусов: в Прикамье объявлено штормовое предупреждение
В Перми растет число постаматов СберЛогистики
Из-за сильных морозов МЧС рекомендует пермякам воздержаться от дальних поездок
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В новогодние дни меняется расписание электричек
Пермь на пороге 2021 года
"Новогоднее чудо": в Пермскую краевую детскую больницу привезли подарки
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров пермских электричек
Пермские пловцы стали кандидатами в сборную России по плаванию
Предновогодняя пора - самое удачное время для покупки авто
Детсады и парковки Перми 31 декабря работают по графику будней
Последнее в 2020 году заседание регионального правительства посвятили праздничным дням
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2020
15 окладов за труды: прикамский чиновник прославился новогодней премией на всю Россию
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