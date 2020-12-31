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Пермь на пороге 2021 года

На официальном интернет портале администрации Перми появилась интерактивная карта новогодних развлечений и событий. На данный момент все объекты запущены в работу. Одним из последних накануне вечером открылся "Космический путь", ведущий от Соборной площади к набережной. Коридор из светодиодных элементов встречает пермяков на спуске к набережной. На стенах всплывают портреты известных космонавтов. По задумке авторов, именно так выглядит стартовая полоса для космических кораблей. Оказавшись в этом коридоре из солнца, планет, действительно ощущаешь себя частью чего-то космического. Инсталляция посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, которое отпразднуют в следующем году.
Праздничная архитектурная подсветка заработала на Комсомольском проспекте. Сейчас она работает по специальному новогоднему сценарию в цветовой гамме: белый, синий, голубой, фиолетовый. К Рождеству запустят другой вариант: белый, жёлтый и оранжевый. Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Оборудование достаточно профессиональное, качественное, надежное, поэтому можно различных световых эффектов, цветов и оттенков добиваться".
На площади возле ДК Солдатова расположились три горки разных размеров, нарядная елка, а фонтаны украсили ледовые фейерверки.
Появились городки в каждом районе города. Из-за пандемии власти приняли решения главный городок на эспланаде не возводить, и специально рассредоточили их по районам, чтобы избежать скопления людей. Один из городков разместился в сквере Розалии Землячки. Горок тут немного, зато есть большая елка, ледовый лабиринт и пушка. Все объединено одной тематикой.
Трон возле «Молота» сразу облюбовали дети. Горка тут всего одна. Но пермяки считают, что важнее всего не количество, а эмоции детей.
Сергей Галкин: "Если детям нравится, значит, все правильно. Любовь есть, ощущение есть, чувство праздника есть. Все хорошо".Акцент в праздновании Нового года сделан и на пешеходные маршруты. Их на этот раз пять: Центральный и четыре районных - Индустриальный, Кировский, Мотовилихинский и Свердловский. Карту новогодних локаций города можно найти на сайте администрации Перми.

Опубликовано: 31.12.2020 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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← "Новогоднее чудо": в Пермскую краевую детскую больницу привезли подарки

В новогодние дни меняется расписание электричек →

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