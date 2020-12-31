Предновогодняя пора - самое удачное время для покупки авто

Предновогодняя пора - самое удачное время для покупки новой машины, традиционно считают автоэксперты. Все дело в аккумуляции праздничных скидок в салонах. Хоть 2020-й - год особенный, но в этом отношении и его финал не стал исключением.Александр занимается строительным бизнесом и ищет автомобиль для перевозки бригады и оборудования. Куда идти, вопросов не возникло, до этого брали "Фольксваген", поэтому сейчас сразу отправился в знакомый, проверенный салон.Александр Ловцов: "Понадобился на данный момент ещё один автомобиль, и снова пришли сюда. Машина зарекомендовала себя с лучшей стороны, никаких нареканий не вызывает, работает, как часики".Александр остановил свой выбор на Фольксваген Каравелла. В данном случае, пообщавшись со специалистом, изучив возможные варианты - на Каравелла-Трендлайн. В салоне - трёхзонный климат-контроль, мультимедиа, контроль давления в шинах, кресла с подогревом, то есть автомобили подготовлены для нашей суровой уральской зимы.Очень кстати, говорит Александр, - большой салон, внутри - семь пассажирских мест. Есть вместительный багажник, при этом есть возможность трансформации внутреннего пространства.Если говорить о вместительности - есть ещё один очень важный нюанс. При необходимости ряд кресел убирается полностью - и салон свободен для загрузки нужного багажа.Специалисты говорят, что именно здесь можно найти оптимальное соотношение цены и качества, при этом речь идёт о разных выгодах для покупателя, главное прийти и определиться с выбором - всё остальное расскажут.Сергей Айзадулов, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей: "На все коммерческие автомобили "Фольксваген" действует специальное предложение - при обмене своего старого автомобиля на новый, на "Фольксваген Каравеллу" действует выгода - 100 тысяч рублей!"Праздник уже стучится в двери, и автосалоне «Экскурс» на Парковом ждут гостей, сейчас и, конечно, в новогодние каникулы. Без подарков не уйдёт никто, это и зимняя резина, и традиционные сюрпризы. А Александр - пришёл, увидел и отправился домой уже на новом автомобиле.