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Пермские пловцы стали кандидатами в сборную России по плаванию
Команды и тренеров поддерживает компания «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» – спорту».
Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: «Каждый год мы проводим несколько краевых соревнований и видим хороший подпор юных пловцов. Наша цель – помочь детям развить свой спортивный талант. В итоге, даже несмотря на коронавирусные ограничения, имена пермских пловцов звучат среди победителей и призёров престижных российских соревнований».В целом, несмотря на длительный перерыв в водных тренировках из-за ограничительных мер, а также перенос и отмену многих соревнований, ведущие пловцы региона завоевали в уходящем году 34 медали: 15 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.
Свои достижения спортсмены демонстрировали и в предпраздничные дни: пермяк Никита Копылов на Первенстве России в Саранске завоевал бронзу среди юношей на дистанции 50 метров вольным стилем и выполнил норматив «Мастер спорта».
Никита Копылов, кандидат в мастера спорта, участник Первенства Пермского края по плаванию: "Я долго готовился, был огромный перерыв, первые соревнования прошли неудачно у меня, но я осознал ошибки и исправил их".
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