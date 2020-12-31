Пермские пловцы стали кандидатами в сборную России по плаванию

Пять пермских пловцов стали кандидатами в сборную России по плаванию. Это мастера спорта Георгий Абатуров, Руслан Садыков, Екатерина Сорокина и Никита Копылов, а также кандидат в мастера спорта Даниил Шишлов. Единственная в этом списке девушка, Екатерина Сорокина, в уходящем году завоевала 11 медалей российских и окружных соревнований. На Первенстве страны по плаванию на открытой воде, которое прошло в Краснодарском крае, спортсменка заняла первое место на дистанции 10 километров и стала второй в рамках Чемпионата России. Другой пловец из Краснокамска Руслан Садыков за 2020 год принёс краю 12 медалей.Команды и тренеров поддерживает компания «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» – спорту».Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: «Каждый год мы проводим несколько краевых соревнований и видим хороший подпор юных пловцов. Наша цель – помочь детям развить свой спортивный талант. В итоге, даже несмотря на коронавирусные ограничения, имена пермских пловцов звучат среди победителей и призёров престижных российских соревнований».В целом, несмотря на длительный перерыв в водных тренировках из-за ограничительных мер, а также перенос и отмену многих соревнований, ведущие пловцы региона завоевали в уходящем году 34 медали: 15 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.Свои достижения спортсмены демонстрировали и в предпраздничные дни: пермяк Никита Копылов на Первенстве России в Саранске завоевал бронзу среди юношей на дистанции 50 метров вольным стилем и выполнил норматив «Мастер спорта».Никита Копылов, кандидат в мастера спорта, участник Первенства Пермского края по плаванию: "Я долго готовился, был огромный перерыв, первые соревнования прошли неудачно у меня, но я осознал ошибки и исправил их".