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Детсады и парковки Перми 31 декабря работают по графику будней
Так, по решению пермского департамента образования детские сады краевой столицы в последний день декабря будут трудиться по обычному графику - с семи утра до семи вечера.
А дирекция дорожного движения предупреждает, что парковка в центральной части Перми 31 числа будет платной в соответствии с графиком буднего дня, то есть до 19.00 часов. С 1 по 10 января действует режим выходного праздничного дня, плата не взимается.
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