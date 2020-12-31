Последнее в 2020 году заседание регионального правительства посвятили праздничным дням

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2020
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Андрей Кокорев, заместитель председателя Правительства-министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Будут обеспечивать 285 передвижных и 101 стационарный резервный источник электроснабжения. Это позволит нам в случае необходимости перехватить нагрузку и обеспечить нормальное электроснабжение при технологических нарушениях".
Также мобилизованы подразделения МЧС и дорожные службы, за уборкой снега можно будет следить на портале «Управляем вместе». На всех объектах транспортной инфраструктуры будет организовано дежурство сотрудников и диспетчерских служб - в аэропорту, авто и железнодорожных вокзалах. А управляющие компании и ТСЖ должны разместить в домах информацию со всеми необходимыми телефонами.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Коллеги, вы должны быть на связи, в праздничные дни, в круглосуточном режиме, чтобы до вас можно было дозвониться, и в случае необходимости те или иные поручения дать".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2020
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