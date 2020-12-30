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В Прикамье вручили нагрудные знаки «Пермский характер»
Добровольное противопожарное формирование детей и подростков создано в целях воспитания у них профессиональных пожарно-технических навыков.
Имена победителей и их истории внесут в почетную книгу «Пермский характер». Электронная версия издания будет опубликована на сайте регионального Министерства социального развития.
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