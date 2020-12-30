В Прикамье вручили нагрудные знаки «Пермский характер»

В администрации губернатора Прикамья вручили нагрудные знаки "Пермский характер". Среди награжденных - дети, подростки и молодые люди, так или иначе проявившие свой героизм. Речь не только об отваге, проявленной в экстремальной ситуации, но и о преодолении себя и сложной жизненной ситуации. Всего отметили 10 человек и 5 детских и молодежных общественных объединений. Так, в номинации «За реализацию проектов, направленных на поддержку нуждающихся в помощи людей», победила дружина юных пожарных «Звезда» из Енапаевской средней школы.Добровольное противопожарное формирование детей и подростков создано в целях воспитания у них профессиональных пожарно-технических навыков.Имена победителей и их истории внесут в почетную книгу «Пермский характер». Электронная версия издания будет опубликована на сайте регионального Министерства социального развития.