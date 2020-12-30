15 окладов за труды: прикамский чиновник прославился новогодней премией на всю Россию

В Большой Соснове разгорается скандал вокруг премии местного главы в размере 15 окладов. Народная молва утверждает, что мэр сам себе выписал эти деньги. Но по факту решение принимали депутаты. Не секрет, в современной России размер премий топ-менеджеров и руководителей высшего звена перед Новым годом могут удивить любого рядового гражданина. Не являются исключением и муниципалитеты. Но так публично зарплату главы территории обсуждают впервые.Работа в Большесосновской районной администрации кипит даже в преддверии Нового года. Глава должен оправдать доверие коллег и обоснованность годовой премии - 15 окладов, в деньгах - это 300 тысяч рублей. Владимир Тресков считает, что такую добавку к ежемесячной зарплате в 74 тысячи рублей получил совершенно обосновано.Владимир Тресков, глава Большесосновского муниципального района: "В течение года ты должен себя проявить, доказать, что ты сделал, чего достиг, ну и соответственно получить какую-то оценку в конце года перед представительным органом. Все прозрачно, все открыто, вопросов никогда не возникало». Глава действительно не выписывает премию сам себе, решение принимает земское собрание. На последнем новогоднем заседании после рассказа о достижениях района за год за премирование проголосовали 13 депутатов, двое - против.Только вот большинство опрошенных жителей так и не увидели особых поводов для поощрения муниципальных властей.Галина Князева: "Я общаюсь со своими друзьями, многие возмущены этим случаем. Считаю, что это несправедливо, пусть по закону, но в данный момент это вообще некрасивый поступок».Мадина Чечкина химию и биологию в петропавловской сельской школе преподает 41 год. Окончательная зарплата учителя почти никогда дотягивает даже до «голого» оклада районного главы в 20 тысяч рублей. Расчет также был на новогоднюю премию, в этом году учителям торжественно вручили по тысяче рублей.Мадина Чечкина, учитель Петропавловской средней школы: "Учителя конечно возмущены, у нас первый год такая ситуация. Потому что в те годы нам давали и по пять, и по семь - всяко бывало. Но нынче вот только такая сумма определилась».Владимир Тресков действительно весь год работал без заместителей, ни разу не ходил на больничный. И как утверждает сам, сэкономил значительные средства местного бюджета, сумел рассчитаться по старым долгам.Ежегодный бюджет всего Большесосновского района почти 500 миллионов рублей. На трехлетку на содержание главы запланировано 4,5 миллиона. Формально фонд заработной платы даже с премией не превышен, дополнительных расходов из муниципального бюджета не потребуется.Все бы ничего, только вот цифры расходов сравнимы со всем годовым бюджетом одного из крупнейших сельских поселений Большесосновского района, куда входит 18 населенных пунктов. Это и благоустройство, и чистка дорог. Николай Тараканов, экс-глава главы Полозовского сельского поселения: "4 миллиона — это совершенно ничего, если бы не программы, то совершенно бы не выжить. Поэтому вступали во все что можно, а так не хватает ни на что».В муниципальных премиях чиновники действительно не видят ничего удивительного. Вот Владимир Тресков показывает документ, где премия выписывается его предшественнику, сумма чуть меньше, хоть и сравнима - 223 тысячи рублей. Депутаты местного земства и тогда проголосовали «за».