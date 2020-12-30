«Юговской комбинат молочных продуктов» модернизирует производство

В первой половине следующего года в поселке Юг Пермского района должен открыться молокосушильный комплекс. Местный завод проводит масштабную реконструкцию производства. Краевые власти видят в предприятии одного из ключевых игроков регионального рынка переработки молока. Удои растут каждый год, и потому за ними должен поспевать и спрос на продукт. На автопогрузчике Артем Дощеников работает уже 3 года. За смену выгрузить и загрузить удается около 40 фур сыра. Продукция Юговского комбината вкусная, признается мужчина.Артем Дощеников, водитель автопогрузчика ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»: "Сыр очень вкусный, хороший, качественный. Сам приобретаю. Еще есть масло".Большое сырохранилище Юговского комбината запустили в Перми в этом году. Это позволило не снижать объемы производства молока в крае летом и сохранить цену на продукцию для всех производителей в регионе.Вместимость этого хранилища - 10 тысяч тонн. Здесь находится порядка 15 видов сыра. Основные из них - Российский, Голландский, Костромской и Гауда.Сырохранилище — это лишь первый этап масштабного инвестпроекта по модернизации производства. Полным ходом идет реконструкция старых корпусов, где разместится завод по переработке молока мощностью две тысячи тонн в сутки. По словам директора предприятия, это позволит в следующем году перерабатывать еще больше молока.Сергей Хазов, генеральный директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»: "Мы запланировали производственную площадку мощностью по переработке 2 тысячи тонн молока в сутки, чтобы переработать весь профицит, который образуется".Наращивать мощности помогает господдержка. Также благодаря новой программе для переработчиков молока удастся возместить до 30% затрат. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина ввели субсидирование затрат для производителей сыров, сухого молока и сухой сыворотки. На очереди сгущенное молоко.Как отметил Дмитрий Махонин, поддержка проектов по переработке молока в продукты с длительным сроком реализации позволит наращивать объемы производства, расширять ассортимент, а также обеспечит продовольственную безопасность региона. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы всячески будем поддерживать развитие данного направления, понимаем, что у нас еще есть потенциал. Ждем в следующем году реализации ряда инвестиционных проектов по переработке".Новый аппаратный цех и приемку молока Юговского комбината планируют запустить в мае 2021-го. А в июне - сушильный комплекс. Новая площадка позволит создать около 400 рабочих мест и сохранить позиции предприятия в числе лидеров России.