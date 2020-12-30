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В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня
1 и 2 января транспорт будет работать по воскресным расписаниям движения с 50% выпуском транспортных средств. С 3 по 10 января 2021 года транспорт будет работать по расписанию воскресных дней.Напомним, ранее мы сообщали о том, что парковки в центре Перми 31 декабря будут платными.
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