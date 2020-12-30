Пермские ювелиры подготовились к Новому году на славу

Сразу 10 коллекций создали к Новому году пермские ювелиры из «Сереброники». Часть украшений уже разлетелась по миру по предзаказу постоянных клиентов, но и местные модницы и модники в обиде не остались. Минералы в изделиях бренда «Сила природы» не подвергаются огранке, поэтому подарок, который сама себе сделала Татьяна, получился уникальным. Это комплект «Викинги» с камнем под названием пирит.Татьяна Шеховцова: "Пирит – мой любимый камень, камень Овнов. Энергетический, денежный".К Новому году «Сереброника» подготовила 10 новых коллекций: «Дерзкая», «Dance and Queen», «Пуговицы счастья», которые могут стать оберегом, или пара брошей для любителей необычных аксессуаров.Екатерина Данчик: директор розничной сети ювелирной компании «Сереброника»: "Это самая счастливая серебряная коллекция. «Счастье здесь», счастье на пальчиках, счастье на ушках, счастье на запястье, счастье в сердце".«33 коровы» в Год металлического быка – самая актуальная коллекция. Также есть аристократически сдержанные и яркие, как гирлянды.В непростой год порадовать и успокоить могут украшения антистресс. Все шарики крутятся. Философия в том, что все в этом мире крутится вокруг женских желаний.Главный серебряный магазин расположился в Доме купца Гаврилова. Здесь же собственное производство. Атмосфера особняка располагает к неспешным, вдумчивым покупкам.Виктор Перетягин, начальник производства ювелирной компании «Сереброника»: "Цветные сапфиры старинной огранки в тонкой оправе. Такое делается только вручную самыми опытными мастерами «Сереброники».202 полки, столько же ящичков с изделиями на любой вкус.Никита Иванов, продавец-консультант ювелирной компании «Сереброника»: "Хотите серебряную ложку? 252 вида ложек. Приходите!"Реализовать, казалось бы, невозможное поможет дизайн-студия. Сейчас идет работа над созданием коллекции из малахита «Хранительница тайги».Елена Васева, ювелирный дизайнер бренда «Сила природы»: "Мы все понимаем, что все хотят любви, красоты, счастья. Спешим новинками радовать".Благодаря участию в международных выставках «Серебронику» знают в разных странах. Так что перед Новым годом посылки с уникальными украшениями разлетаются по всему миру.