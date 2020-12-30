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Нефтяники подвели итоги конкурса социальных и культурных проектов
Алевтина Серова: "Поездка очень интересная, я узнала очень много про историю, посмотрела наши посёлки, маленькие города".
Замысел пойти по следам Трифона Вятского был осуществлён благодаря победе в 19-м конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». Собран материал, которым можно делиться и рекомендовать маршрут землякам, с набором практических советов.
Александр Тябин, автор проекта «По следам Трифона Вятского»: "Например, где лучше остановиться, как лучше созвониться с той или иной церковью, чтобы вас пустили, потому что не все церкви открыты в обычное время". А это результат победы в номинации «Великий подвиг». Проект «Бойцы лекарственного фронта» предстаёт как фотоэкспозиция в аптекарском дворе на улице Ленина. На фронте и в тылу нужны были лекарства - в Молотове организовали производство.
Елена Мамаева, автор проекта «Бойцы лекарственного фронта»: "Первого января 1942 года в самый разгар войны, была открыта Молотовская галеновая лаборатория, там выпускались настойки - йода, полыни, нашатырно-анисовые капли, йодобромные пакеты, индивидуальные пакеты.
Выставка открыта всем желающим, а ещё авторы издали буклет на основе архивных источников - для школьников и студентов. Александр Ивонин реализовал свою задумку в номинации «Спорт». Центральным событием его проекта стали соревнования по бильярду среди инвалидов. Участники съехались со всего Прикамья.
Александр Ивонин, автор проекта «Мечтай! Играй! Побеждай!»: "Как всегда - бильярдный спорт он очень динамичный, очень азартный. Инвалидам нравится, поэтому с удовольствием проводим такие соревнования!"
Участников могло быть и больше, рассказал автор, но год выдался не простым – пандемия внесла свои коррективы. Точно так же, как и в проведение конкурса - впервые не было торжественной церемонии, гранты победителям вручались дистанционно.
Подведя итоги, жюри выбрало 189 лучших проектов из 1218 заявок, а грантовый фонд конкурса в этом году превысил 32 миллиона рублей.
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