Нефтяники подвели итоги конкурса социальных и культурных проектов

32 миллиона рублей разделили в этом году между собой 189 победителей конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Все идеи реализованы. В конце декабря специально подводятся итоги, отражающие конкретный результат каждого из проектов-победителей. Алевтину Филипповну коллеги называют летописцем. И не зря - она ведёт блог, составила подробный отчёт о путешествии по следам святого Трифона Вятского - в Пермском крае и Кирове. Получилось познавательно.Алевтина Серова: "Поездка очень интересная, я узнала очень много про историю, посмотрела наши посёлки, маленькие города".Замысел пойти по следам Трифона Вятского был осуществлён благодаря победе в 19-м конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». Собран материал, которым можно делиться и рекомендовать маршрут землякам, с набором практических советов.Александр Тябин, автор проекта «По следам Трифона Вятского»: "Например, где лучше остановиться, как лучше созвониться с той или иной церковью, чтобы вас пустили, потому что не все церкви открыты в обычное время". А это результат победы в номинации «Великий подвиг». Проект «Бойцы лекарственного фронта» предстаёт как фотоэкспозиция в аптекарском дворе на улице Ленина. На фронте и в тылу нужны были лекарства - в Молотове организовали производство.Елена Мамаева, автор проекта «Бойцы лекарственного фронта»: "Первого января 1942 года в самый разгар войны, была открыта Молотовская галеновая лаборатория, там выпускались настойки - йода, полыни, нашатырно-анисовые капли, йодобромные пакеты, индивидуальные пакеты.Выставка открыта всем желающим, а ещё авторы издали буклет на основе архивных источников - для школьников и студентов. Александр Ивонин реализовал свою задумку в номинации «Спорт». Центральным событием его проекта стали соревнования по бильярду среди инвалидов. Участники съехались со всего Прикамья.Александр Ивонин, автор проекта «Мечтай! Играй! Побеждай!»: "Как всегда - бильярдный спорт он очень динамичный, очень азартный. Инвалидам нравится, поэтому с удовольствием проводим такие соревнования!"Участников могло быть и больше, рассказал автор, но год выдался не простым – пандемия внесла свои коррективы. Точно так же, как и в проведение конкурса - впервые не было торжественной церемонии, гранты победителям вручались дистанционно.Подведя итоги, жюри выбрало 189 лучших проектов из 1218 заявок, а грантовый фонд конкурса в этом году превысил 32 миллиона рублей.