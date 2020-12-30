В Кунгурском районе противотуберкулезный детский санаторий остался без тепла

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"Незамедлительно информация была доведена до законных представителей несовершеннолетних. В настоящее время в лечебном учреждении находятся около 30 детей и 5 сотрудников, которые размещены в помещениях, отапливаемых электрическими конвекторами, температура соответствует нормативу, все обеспечены питанием и питьевой водой. На месте работают необходимые аварийные службы, а также представители уполномоченных органов и органов местного самоуправления. Вопрос с размещением оставшихся детей будет решен в кратчайшие сроки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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