На Компросе зажгли архитектурную подсветку

Праздничная архитектурная подсветка заработала на Комсомольском проспекте в Перми. Сейчас она функционирует по специальному новогоднему сценарию в цветовой гамме: белый, синий, голубой, фиолетовый, а также цвет маджента. К Рождеству власти Перми запустят другой вариант: белый, жёлтый и оранжевый.При этом новогодними каникулами иллюминация не ограничится. Она будет работать постоянно. По будням по сценарию с плавными затуханиями в белом цвете, а в выходные дни в градиенте с бирюзовым.В следующем году выбрано 18 мероприятий, которые будут «подсвечены» особенно. Это основные праздники, например, День защитника Отечества, Международный женский день, День города, День знаний и другие, а также несколько мероприятий и акций. Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Оборудование достаточно профессиональное, качественное, надежное, поэтому можно различных световых эффектов, цветов и оттенков добиваться. Сегодня выбрано четыре цвета, они более мягкие для восприятия, поскольку не всем еще это знакомо, и многие отвлекаются во время движения".