На Компросе зажгли архитектурную подсветку
В следующем году выбрано 18 мероприятий, которые будут «подсвечены» особенно. Это основные праздники, например, День защитника Отечества, Международный женский день, День города, День знаний и другие, а также несколько мероприятий и акций. Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Оборудование достаточно профессиональное, качественное, надежное, поэтому можно различных световых эффектов, цветов и оттенков добиваться. Сегодня выбрано четыре цвета, они более мягкие для восприятия, поскольку не всем еще это знакомо, и многие отвлекаются во время движения".
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