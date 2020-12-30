Пермь освободили от снежного плена

Коммунальные усилия по расчистке сугробов добрались и до дворов. Пермь, наконец, освободилась от снежного плена. Что пришлось для этого сделать?За два дня снегопадов в Перми высота снежного покрова достигла 40 сантиметров.Ночь — подходящее время для работы снегоуборочной техники. За минувшие сутки подрядные организации вывезли с городских улиц больше 15 тысяч кубометров снега.Проходная «Мотовилихинских заводов». Еще полчаса назад на этом месте было невозможно проехать на легковом автомобиле. Спустя время и работу автогрейдера — дорога очищена. Осталось лишь убрать снежные валы.Рабочие сосредоточились на прочистке дорог и тротуаров. Количество техники было увеличено до 280 единиц. С проверкой по главным улицам прошлись представители городских и краевых властей.Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Думаю, к утру Комсомольский проспект практически весь вытащим. Та задача, которая перед нами стоит сейчас — максимально вывести те снежные кучи, которые мы насобирали во время очистки проезжей части, тротуаров и карманов".Во время инспектирования представители комиссии нашли около 100 нарушений. В основном, проблемы связаны с расчисткой пешеходных переходов и парковок.Андрей Алякринский, и.о. министра транспорта Пермского края: "Основная задача дорожных служб была — справиться с очисткой проезжей части, тротуаров, в карманах, на остановках. Не допустить налипание снега на проезжую часть".Упор также сделан на уборке дворов, которые находятся в ведении управляющих компаний. В понедельник многие придомовые территории были не очищены, делятся местные жители.К полудню ситуация изменилась. Во дворах на Садовом, например, почистили парковку. На улице КИМ от снега убрали тротуары и пешеходные зоны.Если в вашем дворе неубранный снег, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если реакции не последовало, направляйте жалобу в Инспекцию жилищного надзора или отдел ЖКХ администрации своего района.