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Пермь освободили от снежного плена
Ночь — подходящее время для работы снегоуборочной техники. За минувшие сутки подрядные организации вывезли с городских улиц больше 15 тысяч кубометров снега.
Проходная «Мотовилихинских заводов». Еще полчаса назад на этом месте было невозможно проехать на легковом автомобиле. Спустя время и работу автогрейдера — дорога очищена. Осталось лишь убрать снежные валы.
Рабочие сосредоточились на прочистке дорог и тротуаров. Количество техники было увеличено до 280 единиц. С проверкой по главным улицам прошлись представители городских и краевых властей.Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Думаю, к утру Комсомольский проспект практически весь вытащим. Та задача, которая перед нами стоит сейчас — максимально вывести те снежные кучи, которые мы насобирали во время очистки проезжей части, тротуаров и карманов".
Во время инспектирования представители комиссии нашли около 100 нарушений. В основном, проблемы связаны с расчисткой пешеходных переходов и парковок.
Андрей Алякринский, и.о. министра транспорта Пермского края: "Основная задача дорожных служб была — справиться с очисткой проезжей части, тротуаров, в карманах, на остановках. Не допустить налипание снега на проезжую часть".Упор также сделан на уборке дворов, которые находятся в ведении управляющих компаний. В понедельник многие придомовые территории были не очищены, делятся местные жители.
К полудню ситуация изменилась. Во дворах на Садовом, например, почистили парковку. На улице КИМ от снега убрали тротуары и пешеходные зоны.
Если в вашем дворе неубранный снег, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если реакции не последовало, направляйте жалобу в Инспекцию жилищного надзора или отдел ЖКХ администрации своего района.
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