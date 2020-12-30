Актеры пермского ТЮЗа стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Сказочное королевство"
Организаторы полюбившегося зрителям фестиваля севастопольского ТЮЗа приняли решение преподнести юным театралам новогодний подарок в режиме онлайн.
География участников фестиваля стала, по сравнению с прошлыми годами, еще разнообразнее. За пять дней зрители смогли увидеть десять постановок ТЮЗов и кукольных театров из Якутска и Барнаула, Евпатории и Рязани, Воронежа и Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, Перми и Москвы.
Спектакль Пермского ТЮЗа «Сказки про Ежика в тумане» высоко оценило профессиональное жюри.
Дипломы лауреатов получили:
-в номинации «Королевский актер» за лучшую мужскую роль - Евгений Замахаев за исполнение роли Ежика;
-в номинации «Королевский шут» - Павел Ознобишин за исполнение роли Зайца;
-в номинации «Королевские любимцы» - Евгений Замахаев, Дмитрий Гордеев, Павел Ознобишин, Татьяна Гладнева, Надежда Кайсина;
- в номинации «Королевские музыканты» - композитор Ольга Тихомирова и инструментальный ансамбль спектакля;
- в номинации «Королевская сказка» за лучший спектакль - режиссер-постановщик народный артист РФ Михаил Скоморохов.
Специальным призом фестиваля «Королевское перо» награждены Илья Губин и Михаил Скоморохов за лучшую инсценировку.
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