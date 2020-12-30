В новом году в Прикамье появится единая карта оплаты «Тройка». Соглашение об ее внедрении подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «Сбер Тройка» Валерия Матюхина. Это станет продолжением комплексной модернизации всей системы общественного транспорта в регионе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это действительно умная система. Это не просто безналичные расчеты, это умная система, которая позволяет говорить о том, какой вид транспорта использовать в тот или иной период времени. Утром, когда транспортный коллапс, это частота автобусов. Если обеденное время, меньше транспортный поток, то это меньше автобусов. Все это позволяет экономить денежные средства бюджетные, и в то же время создавать комфорт для наших пассажиров".«Тройка» – это единая транспортная карта, разработанная для упрощения процесса оплаты за проезд. Она избавляет пассажиров от необходимости использовать бумажные билеты. Ее можно применять для оплаты поездок в различных видах общественного транспорта. Но самое важное – ей можно будет пользоваться как в городском, так и в пригородном транспорте.Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «Сбер Тройка»: "Карта «Тройка» уже действует в Москве, Московской области, в Тульской области с ноября, поэтому мы продолжаем развиваться в других регионах. На 2021 год есть еще несколько запланированных проектов. С точки зрения Пермского края - мы планируем начать тестирование уже в первом полугодии 2021 года".