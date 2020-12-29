«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.12.2020 в 11:12
28.12.2020 в 17:22
28.12.2020 в 15:55
28.12.2020 в 15:27
24.12.2020 в 12:45
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2020
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В Перми растет число постаматов СберЛогистики
Из-за сильных морозов МЧС рекомендует пермякам воздержаться от дальних поездок
Глава края встретился с активом ветеранского движения Прикамья
В Перми введён в эксплуатацию новый корпус гимназии №3
Так провожают самолёты: белый рояль и живая музыка становятся новогодней традицией
Пермский бегун нарисовал с помощью GPS-трекера гигантского Деда Мороза
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ
Новогодний "детектив". В Перми задержали супругов, которые при покупке ёлки забыли взять чек
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