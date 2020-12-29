В Перми растет число постаматов СберЛогистики

Пермь вошла в тройку городов Поволжья, где чаще других и отправляют и получают посылки от друзей и родственников. Таковы результаты исследования, которые опубликовали федеральный логистический оператор СберЛогистика и компания Ингейт. При этом пермяки реже остальных уральцев пользуются доставкой из интернет-магазинов, чаще выбирают получение посылок в отделениях логистических сервисов.Исследователи также подсчитали, чем старше человек, тем меньше у него отправлений. Согласно данным, респонденты, чей, возраст больше 45 лет, отправляют посылки всего 1-2 раза в год. Своя статистика - среди профессий: к этой форме передачи товара тяготеют военнослужащие. В среднем, ежегодно почти каждый россиянин получает от 2 до 5 посылок. Чаще военных- более 10 посылок в год- отправляют только собственники бизнеса.При этом, в период пандемии россияне стали чаще пользоваться онлайн- услугами, предпочтение отдают операторам, которые предоставляют бесконтактную доставку. Аналогичные услуги можно заказать и через приложение Сбербанк онлайн.Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики: "Клиентские предпочтения меняются. Но для клиентов всегда остаётся важным комфорт, удобство, безопасность и своевременность. И здесь Сберлогистика может предложить покупателям воспользоваться сервисом не выходя из дома. Зайдя в приложение Сбербанк онлайн, вызвать курьера, и курьер придёт в этот же день, для того чтобы забрать посылочку. Или обратиться в ближайшее отделение Сбербанка около дома".В отделениях доступны постаматы, это ещё один способ бесконтактной доставки посылок. Постаматы СберЛогистики стоят в том числе в круглосуточных зонах отделений, поэтому забрать посылку можно в любое удобное для клиента время.Уже сейчас в Перми открыто 40 пунков приема-выдачи посылок в отделениях Сбера и 40 постаматов. В ближайшее время компания планирует ещё больше увеличить своё присутствие как, в регионе, так и по всей стране. В планах компании открыть 2500 пунктов выдачи в отделениях Сбера и установить более 10 тысяч постаматов.