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В Перми растет число постаматов СберЛогистики
При этом, в период пандемии россияне стали чаще пользоваться онлайн- услугами, предпочтение отдают операторам, которые предоставляют бесконтактную доставку. Аналогичные услуги можно заказать и через приложение Сбербанк онлайн.
Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики: "Клиентские предпочтения меняются. Но для клиентов всегда остаётся важным комфорт, удобство, безопасность и своевременность. И здесь Сберлогистика может предложить покупателям воспользоваться сервисом не выходя из дома. Зайдя в приложение Сбербанк онлайн, вызвать курьера, и курьер придёт в этот же день, для того чтобы забрать посылочку. Или обратиться в ближайшее отделение Сбербанка около дома".
В отделениях доступны постаматы, это ещё один способ бесконтактной доставки посылок. Постаматы СберЛогистики стоят в том числе в круглосуточных зонах отделений, поэтому забрать посылку можно в любое удобное для клиента время.
Уже сейчас в Перми открыто 40 пунков приема-выдачи посылок в отделениях Сбера и 40 постаматов. В ближайшее время компания планирует ещё больше увеличить своё присутствие как, в регионе, так и по всей стране. В планах компании открыть 2500 пунктов выдачи в отделениях Сбера и установить более 10 тысяч постаматов.
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