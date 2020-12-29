Из-за сильных морозов МЧС рекомендует пермякам воздержаться от дальних поездок

МЧС России информирует: по данным ЦГМС в период с 29 по 30 декабря в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью –28,–23°, местами по северу и востоку –38,–33°, днем –22,–17°, местами по востоку до –27°. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям региона:1 Следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.2 Водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»).3 Автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.4 При усилении ветра в помещениях закрыть оконные рамы и форточки.5 Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки).6 Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом.7 Подготовить автономные источники питания (мощностью не менее 2,5 кВт), создать необходимый запас кабельной продукции для обеспечения электроснабжением частного хозяйства, согласно требованиям технологического присоединения, выданным специализированной организацией.8 Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.О прогнозируемых погодных явлениях и необходимости соблюдения требований безопасности сообщите родным и знакомым.