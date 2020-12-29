← Глава края встретился с активом ветеранского движения Прикамья
Из-за сильных морозов МЧС рекомендует пермякам воздержаться от дальних поездок
1 Следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.
2 Водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»).
3 Автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.
4 При усилении ветра в помещениях закрыть оконные рамы и форточки.
5 Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки).
6 Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом.
7 Подготовить автономные источники питания (мощностью не менее 2,5 кВт), создать необходимый запас кабельной продукции для обеспечения электроснабжением частного хозяйства, согласно требованиям технологического присоединения, выданным специализированной организацией.
8 Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
О прогнозируемых погодных явлениях и необходимости соблюдения требований безопасности сообщите родным и знакомым.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава края встретился с активом ветеранского движения Прикамья
В Перми введён в эксплуатацию новый корпус гимназии №3
Так провожают самолёты: белый рояль и живая музыка становятся новогодней традицией
Пермский бегун нарисовал с помощью GPS-трекера гигантского Деда Мороза
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ
Новогодний "детектив". В Перми задержали супругов, которые при покупке ёлки забыли взять чек
Число заболевших коронавирусом в Прикамье приблизилось к 30 тысячам
НПО «Искра» - 65 лет
В Перми открывают ледовые городки и зажигают архитектурную подсветку
31 декабря парковки в центре Перми будут платными
Добавить комментарий: