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Глава края встретился с активом ветеранского движения Прикамья
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы продолжаем развивать геронтологическую помощь по проекту "Демография". В частности, было приобретено 46 автомобилей по доставке пожилых людей в медицинские учреждения. Реализована программа «Семья для пожилого», где более полутора тысяч человек приняты в семьи. И по этому показателю мы являемся лидером среди субъектов Российской Федерации".
Сегодня в состав региональной организации входят 60 ветеранских краевых сообществ, с которыми подписаны Соглашения о взаимодействии. В их работе задействованы более 350 тысяч человек.
Активисты штаба рассказали, что актуальным в затяжной период пандемии оказался проект «Добрая завалинка». Пенсионерам, оказавшимся ограниченными в передвижениях, предложили обращаться с вопросами на телефон горячей линии. Услуга оказалась очень востребованной — операторы ежедневно принимали десятки звонков: давали практические рекомендации, принимали заявки на адресную помощь.
Продолжалась весь год и работа, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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