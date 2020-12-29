Глава края встретился с активом ветеранского движения Прикамья

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с активом ветеранского движения Прикамья. Подводя итоги года, обсудили результаты реализации программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» и регионального «МыВместе: с заботой». Так, в этом году в Перми открыли геронтологический центр. Сейчас на рассмотрении реконструкция аналогичного в Кудымкаре.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы продолжаем развивать геронтологическую помощь по проекту "Демография". В частности, было приобретено 46 автомобилей по доставке пожилых людей в медицинские учреждения. Реализована программа «Семья для пожилого», где более полутора тысяч человек приняты в семьи. И по этому показателю мы являемся лидером среди субъектов Российской Федерации".Сегодня в состав региональной организации входят 60 ветеранских краевых сообществ, с которыми подписаны Соглашения о взаимодействии. В их работе задействованы более 350 тысяч человек.Активисты штаба рассказали, что актуальным в затяжной период пандемии оказался проект «Добрая завалинка». Пенсионерам, оказавшимся ограниченными в передвижениях, предложили обращаться с вопросами на телефон горячей линии. Услуга оказалась очень востребованной — операторы ежедневно принимали десятки звонков: давали практические рекомендации, принимали заявки на адресную помощь.Продолжалась весь год и работа, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.