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В Перми введён в эксплуатацию новый корпус гимназии №3
В новом четырёхэтажном здании общей площадью 18 974 кв. метров, которое появилось на месте снесенного старого корпуса, размещены 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролётах установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1050 учеников начальных, средних и старших классов.
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